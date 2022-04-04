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Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?

Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler bugün yayınlanmadı. Seksenler bu sezon yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında başladı. İşte, Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?

Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin yayın akışında yer almaması sonrası izleyiciler tarafından merakla dizinin akıbeti merak ediliyor. İşte, Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?

SEKSENLER DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

TRT 1 ekranlarından yayınlanan 'Seksenler', yeni sezonuyla her akşam saat 17.00'de yayınlanıyor. 'Çağatay' karakterini canlandıran İlker Ayrık'ın da bu sezon diziye geri dönmesiyle yeniden eski heyecanlı günlerine dönen dizi ilgiyle takip ediliyordu. Diziye katılan oyuncular arasında Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi popüler isimler de yer alıyordu.

2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel de, 'Seksenler' ailesine Çağatay'ın Belçikalı eşi 'Amelie' olarak dahil olmuştu. Hikâye gereği uzun zaman önce Belçika'ya giden Çağatay, yeni sezonda sürpriz bir şekilde mahallesine geri dönmüştü. Diziye ayrıca mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil olmuştu.

Dizinin başrol oyuncularından Rasim Öztekin'in vefatının ardından diziye bir dönem ara verilmiş, sonrasında çekimlere geri dönülmüştü.

RAMAZAN AYINDAN SONRA DEVAM EDECEK

Ancak dizi Ramazan ayının başlamasıyla birlikte TRT 1 yayın akışından çıkarıldı.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre ise Seksenler dizisi Ramazan ayı sebebiyle artan program yoğunluğu gerekçesiyle yayın akışından çıkarıldı. Dizinin ayrıca Ramazan ayının bitiminden sonra yeniden kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

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