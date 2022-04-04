Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?
Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler bugün yayınlanmadı. Seksenler bu sezon yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında başladı. İşte, Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?
Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin yayın akışında yer almaması sonrası izleyiciler tarafından merakla dizinin akıbeti merak ediliyor. İşte, Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?
SEKSENLER DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?
TRT 1 ekranlarından yayınlanan 'Seksenler', yeni sezonuyla her akşam saat 17.00'de yayınlanıyor. 'Çağatay' karakterini canlandıran İlker Ayrık'ın da bu sezon diziye geri dönmesiyle yeniden eski heyecanlı günlerine dönen dizi ilgiyle takip ediliyordu. Diziye katılan oyuncular arasında Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi popüler isimler de yer alıyordu.
2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel de, 'Seksenler' ailesine Çağatay'ın Belçikalı eşi 'Amelie' olarak dahil olmuştu. Hikâye gereği uzun zaman önce Belçika'ya giden Çağatay, yeni sezonda sürpriz bir şekilde mahallesine geri dönmüştü. Diziye ayrıca mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil olmuştu.
Dizinin başrol oyuncularından Rasim Öztekin'in vefatının ardından diziye bir dönem ara verilmiş, sonrasında çekimlere geri dönülmüştü.
RAMAZAN AYINDAN SONRA DEVAM EDECEK
Ancak dizi Ramazan ayının başlamasıyla birlikte TRT 1 yayın akışından çıkarıldı.
Kulislerde konuşulan bilgilere göre ise Seksenler dizisi Ramazan ayı sebebiyle artan program yoğunluğu gerekçesiyle yayın akışından çıkarıldı. Dizinin ayrıca Ramazan ayının bitiminden sonra yeniden kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?
- SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...
- Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? O illerde...
- Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...
- SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF ara sınav sınav sonuçları açıklandı mı?
- HAKİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Hakim dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
- e.okul.meb.gov.tr: E Okul VBS öğrenci girişi! MEB 2022 sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?
- Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?
- TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?
- LGS başvuru başladı mı? 2022 LGS başvuru nereden, nasıl yapılır? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
- Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? 750 eğitim müfettiş yardımcısı başvuruları başladı mı?