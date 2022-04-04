Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin yayın akışında yer almaması sonrası izleyiciler tarafından merakla dizinin akıbeti merak ediliyor. İşte, Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?