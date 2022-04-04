HAKİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Hakim dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?

Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Hakim dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Hakim'de idealist ve dürüst bir halim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa giriyor. Hakim dizisi hakkında detaylar izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Hakim dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?