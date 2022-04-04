HAKİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Hakim dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam başlayacak Hakim dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin izleyenleri ekran başına kilitlemesi bekleniyor. İşte, Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Hakim dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Hakim dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Hakim'de idealist ve dürüst bir halim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa giriyor. Hakim dizisi hakkında detaylar izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Hakim dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?
Hakim dizisi oyuncuları arasında Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi isimler de rol alıyor.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif
Fatih Berk Şahin - Ozan
Yurdaer Okur - Azem
Ebru Özkan – Yasemin
Seda Akman - Zümrüt
Uğur Yücel - Cevdet
Hasibe Eren – Gülbahar
HAKİM DİZİSİ KONUSU
Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır.
Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler.
Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…
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