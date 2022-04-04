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Kafalar ekibi açıkladı: Cem Yılmaz korksun bizden!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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Kafalar ekibi açıkladı: Cem Yılmaz korksun bizden!

YouTube’un sevilen kanallarından biri olan Kafalar ekibi Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, Bi’ Başka’da İrem Erbaş’ın konuğu oldu. 8 Nisan’da vizyona girecek olan filmleri Kendinden Kaçak’tan bahseden Kafalar, dijitalden geldikleri için sinema dünyasında önyargılarla karşılaştıklarını ifade ederek “Bizim için ‘Yapamazlar’ deniyordu. Yapımcıların bize güvenmesiyle birlikte ilk filmimizde 860-870 bin gişe yakaladık. İkinci filmimizde de tüm oyuncularla hem o başarıdan hem de bizde gördükleri samimiyetten dolayı daha güzel bir enerji yakaladık” dedi.

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