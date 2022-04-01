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Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de nefes kesen mücadele devam ediyor. Birleşme partisinin ardından hangi isimlerin final yolunda devam edeceği merak ediliyor. İşte, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayranları Survivor yeni bölüm fragmanını yakından takip ediliyor. İşte, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da 30 Mart'ta elenen isim Yasin oldu.

31 Mart itibarıyla Surivvor'da belirlenecek eleme adaylarının oylanacağı eleme konseyinin ardından belli olacak.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da eleme adayları sokunulmazlık oyununun sonucuna göre belli oluyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir kişi eleme adayı olarak seçiliyor. 31 Mart itibarıyla başlayan yeni haftada henüz dokunulmazlık oyunu oynanmadı.

Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı bu akşam ödül oyunu iin karşı karşıya geldi.

Survivor'da geçtiğimiz haftanın eleme adaylar Evrim, Hikmet, Yasin ve Gökhan'dı.

SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM VE YOKLUK ADASI

Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemin detaylarını ve yokluk adasını anlattı. "Bundan sonra dokunulmazlık dört tane olacak. Bundan sonra dördüncü eleme adayını performans birincisi belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası. Yokluk adası şartları şöyle:

Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten hiçkimse olmayacak, eviniz olmayacak, sadece bir battaniye ve siz olacaksınız. 24 saat hiçkimse yok, konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Hiçkimseyle konuşmadan 24 saat geçireceksiniz.

Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa takımınıza katılabileceksiniz. Bir avuç pirinciniz olacak ve sınırsız suyunuz olacak. Günün belli vakitlerinde güvenlik kamerasına belli bir işaret yapıp konuşma yapacaksınız. Gece de evsiz birt ortamda o şartlarda yaşayacaksınız.

Yakınlarda abir yerde sağlık ekibimiz olacak. Biz sizi izleyeceğiz ve herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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