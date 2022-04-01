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Son dakika: Kurtlar Vadisi'nin Mete Aymar'ı oyuncu İbrahim Gündoğan vefat etti | İbrahim Gündoğan kidmir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Son dakika: Kurtlar Vadisi’nin Mete Aymar’ı oyuncu İbrahim Gündoğan vefat etti | İbrahim Gündoğan kidmir?

SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi Pusu'da başarılı bir şekilde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile akıllara kazınan ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etti. Peki, İbrahim Gündoğan kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır? Memleketi neresidir?

SON DAKİKA HABERİ: Kurtlar Vadisi Pusu'nun Mete Aymar'ı usta oyuncu İbrahim Gündoğan vefat etti.

63 yaşındaki oyuncu İbrahim Gündoğan'ın üzücü haberi sinama ve dizi severleri üzdü.

Usta oyuncunun vefat haberini Süha Uygar sosyal medya hesabından 'Yolun ışıklar içinde olsun usta…' cümlesiyle açıkladı.

CENAZE NAMAZI NE ZAMAN?

Gündoğan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami'den son yolculuğuna uğurlanacak.

İBRAHİM GÜNDOĞAN KİMDİR? NERELİDİR? HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

1992 yılında Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizi ile oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, Ruhsar, Yılan Hikayesi, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu gibi dizilerde oynamasının ardından 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakterine hayat verdi.

2020'de ise yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ya Istiklal Ya Ölüm dizisinde Damat Ferit karakteri ile seyirciyle buluşmuştu.

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