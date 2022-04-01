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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar parkura tek tek çıkarak zamana karşı bir mücadele verdi. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022'de bugün yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün sonunda ada konseyinde yapılan oylama ile haftanın ilk eleme adayı açıklandı. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da oynanan dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir rekabet içinde geçti. Reytinglerde de başarısını göstererek tüm kategorilerde birinciliği elde eden Survivor'de dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara damga vuran Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk eleme adayı açıklandı. Hafta sonu yapılacak ada konseyinde elemeye kalan yarışmacılar arasından en az SMS oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek

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