Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022'de bugün yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün sonunda ada konseyinde yapılan oylama ile haftanın ilk eleme adayı açıklandı. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?