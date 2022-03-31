Ormanda tecavüz davasında flaş gelişme! Dilara Kurşun mahkemede dehşet gecesini anlattı! “Beni ıssız plaja götürüp…”
2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından Kumköy’de darp edilerek cinsel istismara maruz kalmıştı. Dehşeti yaşayan model, kaçarak Tufan Kılıç’tan şikayetçi oldu. Kurşun ve eski sevgilisi Ağır Ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Dehşet gecesini anlatan Kurşun “Tufan ıssız plajda alkol almaya başladı. Oradan ayrılmak isteyince bana bağırarak ‘sana yaranılmıyor, sen benimsin’ gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkartmaya çalışıyordu. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm’’ dedi.
25 yaşındaki ünlü model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la birlikteydi. Çift geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini bitirme kararı aldı. İddiaya göre Kılıç, Kurşun'dan ayrılmak istemiyordu. Tufan Kılıç, 16 Haziran günü akşam saatlerinde yeniden eski sevgilisini aradı.Yıl dönümleri olduğunun ve buluşmak istediğini söyleyen genç adam, teklifini reddeden Kurşun'u tehdit etmeye başladı. Dilara Kurşun'u aldıktan sonra Kumköy tarafındaki ormanlık alana süren Kılıç, saçlarından tuttuğu genç kadını önce darp etti. Kurşun yaşadıkları nedeniyle Sarıyer'deki bir karakola giderek şikayetçi oldu.. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık Kılıç hakkında Nitelikli cinsel saldırı hakaret ve tehdit suçlarından dava açtı.
5 SAAT SÜREN ŞİDDET
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Dilara Kurşun avukatı Emek Emre ve Tufan Kılıç avukatı ile katıldı. Duruşmada Dilara Kurşun, Tufan Kılıç ile bir yıldır sevgili olduğunu ve onunla beraber yaşadığını söyleyerek, "Tufan'ın bu süre zarfında öfke kontrol problemi olduğunu anlamıştım. Ağır ilaçlar ve ağır alkol kullanıyordu. İlk başlarda bunu net olarak görmemiştim ancak ilerleyen zamanlarda fark ettim. 4 Haziran günü 2021 tarihinde onun evinde otururken bir arkadaşımla İngilizce konuşurken ondan yazışma konusunda destek almama kafayı takmış ve bana saldırdı. 5 saat kadar bana saldırdı. Bir süre sonra şiddete kendi isteği ile son verdi. Sonra zaten kendisini affetmemi istedi, pişmanlığını hissettirdi. 15 Haziran günü ise sanıkla tanışma yıldönümümüzdü. O gün annemdeydim ve sanık beni arabasıyla evden aldı. Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Orada masa kurmuştu" dedi.
"CİNSEL İSTEĞE YÖNELİK HAREKETLERDİ"
Kurşun ifadesinin devamında, "Tufan orda alkol almaya başladı. Havanın soğuk olması ve karanlık olması nedeniyle oradan ayrılmak istediğimi söyledim. Bana bağırarak 'sana yaranılmıyor, sen benimsin' gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkartmaya çalışıyordu. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm. Tufan cinsel ilişkiye düşkün bir insandı. O anda kaçmaya çalıştım. Yaptığı hareketler cinsel isteğe yönelik hareketlerdi. O anda onunla mücadele verdim ve bağırmaya başladım. Sonra korktu ve durdu. 'gitmek mi istiyorsun' dedi ve arabasının anahtarını verdi. Arabasına bindim ve oradan uzaklaşarak annemlerin evine geldim. Ardından Tufan'ı almak için tekrar geldim onu arabasıyla alıp evine geçtik ben eve girmedim. Evin önünde tartışmamız oldu. Taksi durağının olduğu yerde tartıştık. Sonrasında polisler geldi ve Tufan benden telefonunu çaldığım gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi. Bende orda ona serzenişte bulundum ve onu bir daha görmedim. Olaylardan sonra banka hesabıma 1 kuruş, 1 kuruş paralar atarak mesajlar yazıyordu. Ayrıca tehdit mesajları vardır. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Dilara Kurşun avukatı Emek Emre taraflar arasında mesajların incelendiğinde sanığın tehdit ve hakaret suçlarının işlediğinin anlaşılacağını söyleyerek, "Cinsel saldırı suçu yönünden, olayda sanığın darp esnasından sonra elini müvekkilimin vücudunun ön bölgesine koyduğu sabittir. Müvekkilimin olay anında yaralanmasına ilişkin fotoğraflar kendi kendini yaralamasının mümkün olmayacağını göstermektedir" ifadelerini kullandı.
''BARIŞIP İLİŞKİMİZE DEVAM ETTİK''
Tufan Kılıç eski sevgilisi Dilara Kurşun'un ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Dilara kendisini Kumköy'deyken darp ettiğim ve dokuduğum şeklindeki iddiaları asılsızdır. Kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim, dokunmadım. Daha önce trafikte bir çift ile tartışmıştık, Dilara'nın yaralanmaları bu olayla alakalı olabilir. Şikayetçi ile ilişkilerimiz arasında sıkıntılar olsa da sonrasında barışıp ilişkimize devam ettik" diye konuştu.
ERTELENDİ
Tufan Kılıç avukatı Ali Osman Kahraman, "Sanık ve şikayetçi trafikte başka bir çiftle kavga etmiş ve saldırıya uğraşmıştır. 3 Haziran 2021 tarihinde yaşanan bu olay ulusal basına da yansımıştır. Buna ilişkin şikayetçinin olay gününde karakolda ifade vermiştir. İfadesinde de kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandığına dair raporda vardır. Müvekkilim suçsuzdur" şeklinde konuştu. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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