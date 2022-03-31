Ormanda tecavüz davasında flaş gelişme! Dilara Kurşun mahkemede dehşet gecesini anlattı! “Beni ıssız plaja götürüp…”

5 SAAT SÜREN ŞİDDET

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Dilara Kurşun avukatı Emek Emre ve Tufan Kılıç avukatı ile katıldı. Duruşmada Dilara Kurşun, Tufan Kılıç ile bir yıldır sevgili olduğunu ve onunla beraber yaşadığını söyleyerek, "Tufan'ın bu süre zarfında öfke kontrol problemi olduğunu anlamıştım. Ağır ilaçlar ve ağır alkol kullanıyordu. İlk başlarda bunu net olarak görmemiştim ancak ilerleyen zamanlarda fark ettim. 4 Haziran günü 2021 tarihinde onun evinde otururken bir arkadaşımla İngilizce konuşurken ondan yazışma konusunda destek almama kafayı takmış ve bana saldırdı. 5 saat kadar bana saldırdı. Bir süre sonra şiddete kendi isteği ile son verdi. Sonra zaten kendisini affetmemi istedi, pişmanlığını hissettirdi. 15 Haziran günü ise sanıkla tanışma yıldönümümüzdü. O gün annemdeydim ve sanık beni arabasıyla evden aldı. Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Orada masa kurmuştu" dedi.