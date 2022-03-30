Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sadakatsiz final tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana ekranda fırtınalar estire, reytinglerin zirvesinden düşmeyen Sadakatsiz'in, bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı haberi kısa sürede deprem etkisi yarattı. İşte, Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sadakatsiz final tarihi açıklandı mı?