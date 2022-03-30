Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sadakatsiz final tarihi açıklandı mı?
Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Alp Akar, Gözde Seda Altuner gibi isimleri bulunduran Sadakatsiz'in 2.sezonda bekleneni veremeyince final kararı kalmış, kararı Caner Cindoruk duyurmuş ve dizinin 60.bölümde final yapacağını açıklamıştı. İşte, Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sadakatsiz final tarihi açıklandı mı?
Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sadakatsiz final tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana ekranda fırtınalar estire, reytinglerin zirvesinden düşmeyen Sadakatsiz'in, bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı haberi kısa sürede deprem etkisi yarattı. İşte, Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sadakatsiz final tarihi açıklandı mı?
Kanal D'nin bu sezon final yapacağı ortaya çıkan sevilen dizisi Sadakatsiz dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı ve yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği dizi ilk sezonda büyük ilgi görmüş ve her bölümüyle konuşulmuştu.
Ancak bu sezonda ilgi başka yapımlara kayınca Sadakatsiz için de tehlike çanları çalmaya başladı. Nitekim geçtiğimiz haftalarda dizide Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk, Sadakatsiz'in 3. sezonu göremeyeceğini net bir şekilde duyurdu.
Cindoruk gazetecilere yaptığı açıklamada "Son düzlüğe girdik, bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı. Bakalım hikayenin hızlı zamanları başladı" ifadelerini kullanmış bu açıklamadan hemen sonra diziden peş peşe ayrılıklar yaşanmıştı.
Bilindiği üzere fenomen dizi Sadakatsiz her çarşamba yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Ancak bu hafta Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanmayacak.
Dizinin sosyal medya hesaplarından, yeni bölümünün neden aksadığına ilişkin açıklama yapıldı.
SADAKATSİZ NEDEN YOK?
Dizinin sosyal medya hesaplarından, dizinin neden yayınlanmayacağı ile ilgili yazılı açıklama yayımlandı. Söz konusu açıklamada: "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadeleri kullanıldı.
SADAKATSİZ FİNAL Mİ YAPACAK?
İlk olarak 7 Ekim 2020'de ekranlarda yerini alan fenomen dizi Sadakatsiz ilk zamanlarda büyük ilgi görmüştü. Dizinin 2. sezonunda Berkay Ateş'in Aras rolüyle kadroya dahil olması beklentilerin yükselmesine neden olmuştu. Ancak 2. sezonda reytingler düştü.
Berkay Ateş 51. bölümde diziden ayrıldı. Caner Cindoruk ise dizinin 60. bölümde ekranlara veda edeceğini söyledi. Ancak bu hafta diziye sağlık arası verilme kararı alındı.
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- Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sadakatsiz final tarihi açıklandı mı?
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