Selami Şahin ve İrem Derici kavgasında flaş gelişme! Baba oğula mahkemeden büyük şok
İlişkilerini sonlandırmalarının ardından defalarca karşı karşıya gelen İrem Derici ile Lider Şahin, son olarak Selami Şahin'in şarkısı nedeniyle karşı karşıya geldi. Şahin, Derici'nin bir televizyon programında babası Selami Şahin'in şarkısını söylediğini duyunca çok sinirlenip eski aşkına ihtarname gönderdi. Magazin gündemine oturan olay sonrası baba oğul bir kez daha harekete geçti.
İrem Derici ile Lider Şahin, 2016 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin birlikteliği Şahin ailesinin onay vermemesi nedeniyle bitmişti. Birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle defalarca karşı karşıya gelen İrem Derici ile Lider Şahin, son olarak Selami Şahin'in 'Oh Olsun' şarkısı nedeniyle karşı karşıya geldi. Selami Şahin, kendi şarkısını okuyan İrem Derici'ye ihtarname gönderince magazin dünyasına ikilin tartışması bomba gibi düştü.
BABA VE OĞUL ŞAHİN'DEN FLAŞ HAMLE
Selami Şahin tartışmaların büyümesi üzerine yaptığı açıklamada, "İrem Hanım ile sorunum yok. Benim şarkılarım başkalarına da yasak" diye konuştu. Ünlü şarkıcı Şahin açıklamasının devamında, bu kez "Şarkılarımı benimle bir mutabakat imzalamadan kimse okuyamaz" dedi. Magazin dünyasında çalkalanan haberlerin ardından Selami Şahin ve oğlu Lider Şahin avukatları aracılığıyla harekete geçti.
'HABERLER GERÇEK DIŞI'
Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını hatta abartılı bir şekilde gündemde yer aldığını belirten Selami ve Lider Şahin, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sundukları dilekçeyle haberlerin erişime kaldırılmasını talep etti. Hakimliğe sunulan dilekçede, haberlerin içerisinde Selami Şahin'in açıklama yapmadığını ancak kamuoyuna bu şekilde lanse edildiği belirtildi.
'AİLEM AĞIR HAKARETE UĞRADI HABERLERİ KALDIRIN'
Dilekçenin devamında çıkan haberlerin ardından sosyal medyada Şahin ailesine karşı onlarca ağır hakaret içeren yorumlar yapıldığını, bu durumun ailesini hedefe aldığını bu nedenle söz konusu yüzlerce haberin internet ortamından tezmizlenmesi talep edildi. Hakimlik haberler üzerinde yaptığı incelemenin ardından Selami Şahin ve Lider Şahin'in talebini reddetti.
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