Selami Şahin ve İrem Derici kavgasında flaş gelişme! Baba oğula mahkemeden büyük şok

BABA VE OĞUL ŞAHİN'DEN FLAŞ HAMLE

Selami Şahin tartışmaların büyümesi üzerine yaptığı açıklamada, "İrem Hanım ile sorunum yok. Benim şarkılarım başkalarına da yasak" diye konuştu. Ünlü şarkıcı Şahin açıklamasının devamında, bu kez "Şarkılarımı benimle bir mutabakat imzalamadan kimse okuyamaz" dedi. Magazin dünyasında çalkalanan haberlerin ardından Selami Şahin ve oğlu Lider Şahin avukatları aracılığıyla harekete geçti.