Hamdi Alkan'dan eski eşi Selen Görgüzel’e konuşma yasağı! Konuşursa...
Geçtiğimiz hafta boşanan Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel arasında şaşırtan gelişme yaşandı. 8 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmelerinin ardından Alkan’ın eski eşine konuşma yasağı koydurduğu ortaya çıktı. Görgüzel, biten evliliği hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek
SAYGIMDAN KONUŞMAM
Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.
Anlaşmaya göre Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak. Eğer biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.
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