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Ünlü sanatçı Karsu: Amerika'da ırkçılık duvarlarını Türkler yıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Ünlü sanatçı Karsu: Amerika’da ırkçılık duvarlarını Türkler yıktı

Dünyaca ünlü sanatçı Karsu, Amerika'da vereceği konser öncesi Washington'daki Türk Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Amerika’da ırkçılık duvarlarının Türkler sayesinde yıkıldığını belirten Karsu, ünlü yapımcı Ahmet Ertegün'ün babası Münir Ertegün'ün Amerika'ya büyükelçi olarak gönderildiği dönemde Türk Büyükelçiliği'nin, siyahi müzisyenlerin ana kapıdan girebildikleri ilk mekan olduğunun altını çizdi.

Türk asıllı, Hollanda doğumlu ünlü sanatçı Karsu Dönmez, Amerika'da vereceği konser öncesi Washington'daki Türk Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Karsu, "Bu bina Afrikalı Amerikalıların ve beyaz Amerikalıların birlikte müzik yaptıkları ilk yer. Bu yüzden çok özel" dedi.

IRKÇILIK DUVARLARI TÜRKLER SAYESİNDE YIKILDI!

Karsu, ayrıca ünlü yapımcı Ahmet Ertegün'ün babası Münir Ertegün'ün Amerika'ya büyükelçi olarak gönderildiğini belirterek Türk Büyükelçiliği'nin, siyahi müzisyenlerin ana kapıdan girebildikleri ilk mekan olduğunun altını çizdi ve Amerika'da ırkçılık duvarlarının Türkler sayesinde yıkıldığını belirtti.

BEYAZ VE SİYAHİ MÜZİSYENLERİ BULUŞTURDU

Amerika'da ırk ayrımcılığının en üst noktada olduğu günlerde Türk Büyükelçiliği, beyaz ve siyahi cazcıların buluşma noktasıydı. Büyükelçi Münir Ertegün, gelen tepkilere rağmen iki toplum arasındaki ilk köprüyü müzik sayesinde kurmuştu.

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