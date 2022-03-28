Özge Ulusoy'dan eski aşkı Hacı Sabanc'ıya olay gönderme
Özge Ulusoy'dan eski aşkı Hacı Sabancı'ya olay gönderme geldi. Şimdiki sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun neden sosyal medya kullanmadığı sorusuna yanıt veren ünlü model, Hacı Sabancı’ya taşını attı: “Faruk'un prim kasmaya ihtiyacı yok!"
Uzun süredir Türkiye'nin en önemli demir çelik, enerji ve bankacılık sektörlerinde adları bulunan Çolakoğlu Holding'in veliahtlarından birisi olan Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy'dan olay gönderme! Çolakoğlu ile aşkını gözlerden uzak yaşayan ünlü modele, "Sevdiğiniz bey neden çok az görünüyor?" sorusu yöneltildi.
'HAYATINI DÜZGÜN YAŞIYOR'
Özge Ulusoy'un yanıtı şöyleydi: "Göz önünde olması gereken, işi bu olan benim. İkimiz de özel hayatımız özel kalsın diye düşünüyoruz ve göze sokmuyoruz. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim, o değil. Bu camiadan olmayan biri için alışması da kolay değil, tercih etmiyor bazen. Sosyal medya sevmeyen, hayatını düzgün yaşayan, yanındaki kişiden prim kasmaya ihtiyacı olmayn bir erkek... Bana bunu soracağınıza sürekli göz önünde olmaya çalışan erkeklere 'neden böylesin?' diye sormanız daha mantıklı bence."
Özge Ulusoy, bu cevabıyla kendisiyle birlikte olduğu dönem ve sonrasında Instagram'ı çok aktif kullanan eski sevgilisi Hacı Sabancı'ya taşını attı.
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