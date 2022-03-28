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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde balyozlu kovalamaca! Çekim ekibi hırsız yakaladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde balyozlu kovalamaca! Çekim ekibi hırsız yakaladı

Atv’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın setinde ilginç olay yaşandı. Çekimleri dört yıldır Adana'da yapılan dizinin çekimleri sırasında hırsız yakalandı. Çekim yapan set görevlileri hastanenin klimalarını çalan hırsızı elinde balyozla kaçarken yakalayıp polise teslim etti.

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