Survivor birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? Survivor birleşme partisine kimler konuk olacak?
Survivor birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 Al Star Ünlüler - Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor'da birleşme partisi olacak. Birleşme partisini takip etmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Survivor birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? Survivor birleşme partisine kimler konuk olacak?
Survivor birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? Survivor birleşme partisine kimler konuk olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı Instagram'dan eğlence dolu anlar paylaşıldı. Survivor izleyicisi ise meraklandı. Henüz televizyonda yayınlanmayan Survivor Birleşme Partisi ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor.
SURVİVOR'DA TAKIMLAR BİRLEŞECEK Mİ?
Takımların karışıp karışmayacağı ile ilgili ise Acun Ilıcalı, "Öncelikle seyircilerimize soracağım. Seyircilerimiz oyunun bir parçası. Takımlar değişmeli mi değişmemeli mi diye Instagram sayfasından story olarak koyuyorlar. Bu fark bence 60'a 40'a kadarsa değişmemeli. 60'ın üzerine çıkıyorsa değişsin oranı onu biz değerlendireceğiz." dedi.
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
25 Mart Cuma günü gerçekleşen konseyin ardından Acun Ilıcalı Birleşme Partisi'nin detaylarını şu sözlerle açıkladı;
"Bugün bir aday çıkıyor, yarın bir aday daha çıkıyor, ondan sonra Birleşme Partisi'ne giriyorsunuz. Birleşme haftası pazar günü (27 Mart) itibarıyla başlıyor. Pazar günü Survivor'ın birleşme görüntülerini seyircilerimiz görebilir. Üçüncü dokunulmazlık birleşmeden sonra olarak salı günü yayında olacak. Önce Birleşme Partisi'ni yaşayacaksınız, sonra dokunulmazlığa çıkacaksınız. Seyircilerimiz de salı akşamı itibarıyla oy kullanacak. Çarşamba itibarıyla yeni oylarla bir eleme olacak"
Survivor fragmanı ile birleşme partisi özel bölümünde yaşanacaklar ortaya çıktı. Edis'in sahne aldığı gecede diğer yarışmacılar da bu kez parkur yerine sahnede performanslarını sergilediler.
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- Survivor birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? Survivor birleşme partisine kimler konuk olacak?
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