Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal’ın eşi Korhan Saygıner ne iş yapıyor, mesleği ne?

KORHAN SAYGINER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen İzmir Karşıyakalı olan Korhan Saygıner, ailenin en küçüğü olarak 9 Ağustos 1976 tarihinde dünyaya geldi.

2005 Yılında ilk albümü Yaz Beni ile müzik piyasasındaki yerini almış özellikle İstemiyor ve Yaz Beni şarkıları dikkat çekti. En son olarak Türk Böbrek Vakfı'nın organ bağışı kampanyasına destek amacıyla yaptığı "Bir Işık da Sen Tut" isimli besteyle ödül aldı.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Türk program sunucusu ve dizi oyuncusu Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu var.

2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde birkaç bölümde oynamıştır. Sonrasında ise Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmuştur. Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır

2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan ve 91 bölüm süren Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koydu. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödülleri'nde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu. Daha sonra 2018-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sundu. 3 sezon yayımlanan yarışma 625. bölümü ile sezon finali yapıp ekranlara veda etti. Yine 2021'de TV8'de yemek programı olan "Yemekteyiz" programının sunuculuğunu üstlendi ve program "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" olarak 13 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmaya başladı.