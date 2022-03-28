Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner ne iş yapıyor, mesleği ne?
Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022'de bu akşam birleşme partisi heyecanı yaşanacak. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Koray Saygıner sahne alacak. İşte, Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner ne iş yapıyor, mesleği ne?
Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner ne iş yapıyor, mesleği ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor birleşme partisinde bu akşam ünlü isimler sahne alacak. Sahneye çıkacak isimler arasında yer alan Koray Saygıner'in hayatı merak ediliyor. İşte, Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner ne iş yapıyor, mesleği ne?
KORHAN SAYGINER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aslen İzmir Karşıyakalı olan Korhan Saygıner, ailenin en küçüğü olarak 9 Ağustos 1976 tarihinde dünyaya geldi.
2005 Yılında ilk albümü Yaz Beni ile müzik piyasasındaki yerini almış özellikle İstemiyor ve Yaz Beni şarkıları dikkat çekti. En son olarak Türk Böbrek Vakfı'nın organ bağışı kampanyasına destek amacıyla yaptığı "Bir Işık da Sen Tut" isimli besteyle ödül aldı.
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Türk program sunucusu ve dizi oyuncusu Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu var.
2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde birkaç bölümde oynamıştır. Sonrasında ise Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmuştur. Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır
2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan ve 91 bölüm süren Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koydu. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödülleri'nde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu. Daha sonra 2018-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sundu. 3 sezon yayımlanan yarışma 625. bölümü ile sezon finali yapıp ekranlara veda etti. Yine 2021'de TV8'de yemek programı olan "Yemekteyiz" programının sunuculuğunu üstlendi ve program "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" olarak 13 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmaya başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner ne iş yapıyor, mesleği ne?
- AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?
- 28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum: Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son duyurular
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarih açıklandı mı?
- Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Türkiye İtalya hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav soruları ve cevapları görüntüleme! ÖSYM son açıklamalar
- CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var?
- Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var?
- Teravih namazı ne zaman kılınır? 2022 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta? Camide teravih namazı nasıl kılınır?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı? 2022 OGM ve DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Jada Pinkett Smith kimdir, kaç yaşında? Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith oynadığı filmler ve diziler