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Bir röportajında "Hayatımda hiç şarkı yazmadım. Aklıma bir şarkı fikri bile gelmedi. Sadece bir kez, belki" diyen kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Bir röportajında Hayatımda hiç şarkı yazmadım. Aklıma bir şarkı fikri bile gelmedi. Sadece bir kez, belki diyen kimdir?

Bir röportajında "Hayatımda hiç şarkı yazmadım. Aklıma bir şarkı fikri bile gelmedi. Sadece bir kez, belki" diyen kimdir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Bir röportajında "Hayatımda hiç şarkı yazmadım. Aklıma bir şarkı fikri bile gelmedi. Sadece bir kez, belki" diyen kimdir?

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