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Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 94. Oscar ödül töreni canlı yayın izleme yolları...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 94. Oscar ödül töreni canlı yayın izleme yolları...

Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sinema dünyasının heyecanla takip ettiği Akademi Ödülleri için geri sayım başladı. 94. Oscar ödülleri aday filmler, yönetmenler ve oyuncular Şubat ayında açıklanmıştı. Oscar Ödülleri için ödü töreni araştırılıyor. İşte, Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 94. Oscar ödül töreni canlı yayın izleme yolları...

Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 94. Oscar ödül töreni canlı yayın izleme yolları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oscar ödülleri için Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da yapılacak ödül töreni her sene olduğu gibi bu sene de televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Oscar Ödüllerine aday olan filmler Aday olan filmler 8 Şubat 2022 günü Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan tarafından sinema severlerle pqaylaşılmıştı. İşte, Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 94. Oscar ödül töreni canlı yayın izleme yolları...

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

94. Oscar Ödülleri 28 Mart Pazartesi günü sahiplerini bulmuş olacak. TSİ 27 Mart Pazar'ı 28 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece yarısı ödül töreni de başlayacak.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?

2022 yılı Oscar Ödülleri Töreni, 27 Mart 2022'de canlı yayınla TRT 2'de yayınlanacak.

Pazar günü, saat 23.55'te "Oscar'a Doğru" özel yayını ile başlayacak olan yayın akışı, 94. Oscar Ödül Töreni'yle devam edecek.

AYNI FİLMDEN AYNI DALDA İKİ ADAY

Bu yıl bir filmde oynayan iki oyuncu da aynı anda ödüle aday oldu. The Power of the Dog'da rol alan Jesse Plemons ile aynı filmde yer alan Kode Smit McPhee en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi. Aynı filmdeki performanslarıyla Benedict Cumberbatch en iyi erkek oyuncu, Kirsten Dunst da yardımcı kadın oyuncu dalında aday oldu. The Power of the Dog , Jane Campion'a da en iyi yönetmen dalında adaylık getirdi.

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