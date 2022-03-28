Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 94. Oscar ödül töreni canlı yayın izleme yolları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oscar ödülleri için Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da yapılacak ödül töreni her sene olduğu gibi bu sene de televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Oscar Ödüllerine aday olan filmler Aday olan filmler 8 Şubat 2022 günü Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan tarafından sinema severlerle pqaylaşılmıştı. İşte, Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 94. Oscar ödül töreni canlı yayın izleme yolları...