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Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2022 94. Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2022 94. Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Oscar Ödül töreni için sayılı saatler kala, sinemaseverler 94. Akademi Ödülleri'nin hangi filmlere verileceğini ve aday filmleri merak ediyor. İşte, Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2022 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2022 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1929 yılından günümüze uzanan Oscar Ödül töreni bu yıl 94. kez gerçekleştirilecek ve sinema dünyasının enleri ödülün sahibi olacak. İşte, Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2022 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Akademi ödülleri bu yıl Los Angeles'te gerçekleştirilecek ve 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece düzenlenecek. Türkiye saatiyle 28 Mart 03:00'te (bu gece) başlayacak ödül törenini Türkiye'deki sinemaseverler de yakından takip edecek.

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Oscar Ödül Töreni'ni izlemek isteyenler için 94. Oscar Ödül Töreni TRT 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİNİ KİMLER SUNACAK?

Bu yılki Akademi Ödülleri'nin sunuculuğunu Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes üstlenecek

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDE TÜRK YEMEKLERİ!

Sinema dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar Töreni'nin ardından gerçekleşecek partiye bu yıl Türk yemekleri damga vuracak. 1995'ten beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck, 27 Mart gecesi Los Angeles'ta yapılacak partinin menüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) girişimleriyle, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına yer verecek.

Oscar Ödül Töreni'nin ardından düzenlenen partide, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısı masalarda yerini alacak

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