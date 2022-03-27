Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2022 94. Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDE TÜRK YEMEKLERİ!

Sinema dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar Töreni'nin ardından gerçekleşecek partiye bu yıl Türk yemekleri damga vuracak. 1995'ten beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck, 27 Mart gecesi Los Angeles'ta yapılacak partinin menüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) girişimleriyle, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına yer verecek.

Oscar Ödül Töreni'nin ardından düzenlenen partide, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısı masalarda yerini alacak