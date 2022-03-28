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Macar mucit von Kempelen'in 1770'te "icat ettiği" "Mekanik Türk" içlerinde Napolyon Bonapart ve Benjamin Franklin'in de olduğu birkaç rakibe karşı hangi oyunu oynamış ve çoğunu kazanmıştır?
Giriş Tarihi:
28.03.2022
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Macar mucit von Kempelen'in 1770'te "icat ettiği" "Mekanik Türk" içlerinde Napolyon Bonapart ve Benjamin Franklin'in de olduğu birkaç rakibe karşı hangi oyunu oynamış ve çoğunu kazanmıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Macar mucit von Kempelen'in 1770'te "icat ettiği" "Mekanik Türk" içlerinde Napolyon Bonapart ve Benjamin Franklin'in de olduğu birkaç rakibe karşı hangi oyunu oynamış ve çoğunu kazanmıştır?