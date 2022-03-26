Ivana Sert evsiz adamla dalga geçti! Paylaşımına tepki yağdı

Bu sırada eşinden boşanıp Sezer Dermenci ile evlendi. "Her yerde Türk vatandaşı olduğumu söylüyorum. Türkiye benim için kutsal toprak. İnsanlarının güzelliği yeter. Birçok ülke gezdim ama bu ülke gibisi yok" dedi. Ancak önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesiyle büyük tepki çekti.