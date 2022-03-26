Ivana Sert evsiz adamla dalga geçti! Paylaşımına tepki yağdı
Modacı Ivana Sert son paylaşımıyla tepki topladı. Jüri üyeliği yaptığı programla adını duyuran ünlü isim, bir evsizin fotoğrafını paylaşıp dalga geçince Sert tepki geldi: Bizimla deyılsın!
Ivana Sert, 18 yıl önce Türkiye'ye geldi. Sıradan bir mankendi. İş insanı Yurdal Sert ile evlendi. Sosyeteye girdi. Bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Kısa sürede şöhreti elde etti. Bir süre sonra magazin dünyanın vazgeçilmez figürleri arasına girdi.
Bu sırada eşinden boşanıp Sezer Dermenci ile evlendi. "Her yerde Türk vatandaşı olduğumu söylüyorum. Türkiye benim için kutsal toprak. İnsanlarının güzelliği yeter. Birçok ülke gezdim ama bu ülke gibisi yok" dedi. Ancak önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesiyle büyük tepki çekti.
Beşiktaş'ta evsiz bir adamın görüntülerini çekip sosyal medyadan servis etti. Üstü başı harap olan adamı "Bu da bir tarz meselesi" dedi.
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