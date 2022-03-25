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Yalnız Kurt Kumandan diziden ayrılıyor mu? Yalnız Kurt Cihan Ünal diziden ayrıldı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Yalnız Kurt Kumandan diziden ayrılıyor mu? Yalnız Kurt Cihan Ünal diziden ayrıldı mı?

Yalnız Kurt Kumandan diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalnız Kurt'ta Cihan Ünal'ın hayat verdiği "Kumandan" karakterinin diziden ayrılacağı iddia ediliyor. İşte, Yalnız Kurt Kumandan diziden ayrılıyor mu? Yalnız Kurt Cihan Ünal diziden ayrıldı mı?

Yalnız Kurt Kumandan diziden ayrılıyor mu? Yalnız Kurt Cihan Ünal diziden ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalnız Kurt dizisinde Cihan Ünal'ın hayat verdiği Kumandan karakterinin diziden ayrılacağı iddia edildi. İşte, Yalnız Kurt Kumandan diziden ayrılıyor mu? Yalnız Kurt Cihan Ünal diziden ayrıldı mı?

YALNIZ KURT KUMANDAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sevilen karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda henüz açıklamada bulundu.

YALNIZ KURT 9. BÖLÜM ÖZETİ

Altay yaptığı plan gereği Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı oldukça sinirlendirir. Normal şartlarda iz bırakmamak adına öldürülmesi gereken birine Mira'nın fazladan ilgi göstermesi Nizam'ı şaşırtır ve Mira'nın Altay'a karşı zaafı olduğundan şüphelenmeye başlar.

Hapishaneden kurtulan Nazar yeni görevini Mira'dan öğrenir. Yıldırım Projesi'ni imha edecektir. Nazar'ın görevini yerine getirebilmesi için projeyi kendi gözleriyle görmesi gerekmektedir. Bunu da kendi adamlarıyla yapmak ister. Operasyonda etkisiz kalacağını düşünen Nizam bu işe bozulur.

Sezai Paşa'nın ölümünden sonra zor günler yaşayan Gündüz'e gizemli bir mektup gelir. Mektubu alan Gündüz heyecanlanır. Doğan telefonunda böcek bulunmasının hesabını sormak için Mira'nın evine gider. Mira'nın evinde Doğan'ı bir sürpriz beklemektedir.

Sare ise Doğan'ın telefonuna böcek koyan kişinin kendisi olduğunun anlaşılacağından tedirgindir. Ela'nın yanına gitme bahanesiyle bir süre uzaklaşır. Ahmet tarafından bir müddet görevden el çektirilen Viking'in bunu Yetim Kurtları'na anlatması kolay olmayacaktır. Nizam, Nazar'ı fabrikaya sokmanın bir yolunu bulmuştur. Ulvi ve Akın devreye girip bu işi halledeceklerdir.

Altay kulübeye gider ama kumandanı bulamaz. Kumandan ortada yoktur. Bir mektup bırakıp gitmiştir. Altay mücadelesinde yalnız kaldığını düşünürken Davut Bahadır tarafından gönderilen beklenmedik bir misafir kulübeye gelir.

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