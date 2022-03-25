Survivor’da bu akşam kim elendi, diskalifiye oldu? Survivor Elif mi, Barış Murat Yağcı mı, Merve Aydın mı elendi? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR'A VEDA EDEN YARIŞMACI KİM?

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2022 AlStar'ın 59. bölüm fragmanında şu ifaddeleri kullandığı görülüyor:

"Survivor'da beni en çok üzen şey, bir yarışmacının bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması. Hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda edecek"

Survivor'da sakatlıkları bulunan Barış Murat Yağcı, Elif Gören ve Merve Aydın'dan hangisinin yarışmaya veda etmek durumunda kalacağı şimdiden merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...