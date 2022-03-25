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Kardeşlerim’in yıldızı Fadik Sevin Atasoy Broadway yolcusu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Kardeşlerim’in yıldızı Fadik Sevin Atasoy Broadway yolcusu

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Şengül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Fadik Sevin Atasoy Broadway yolcusu. Atasoy’un hem yazıp hem oynadığı tiyatro oyunu “Bir Esin Perisi”, dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali United Solo Performans Festivali’nde ödül için sahneye çıkacak.

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