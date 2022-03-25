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Kerem Tunçeri ile ifşacısı Elif Şen davasında flaş gelişme

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Kerem Tunçeri ile ifşacısı Elif Şen davasında flaş gelişme

Sosyal medya fenomeni Elif Şen Kerem Tunçeri’nin attığı mesajları ifşa etmiş, olay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oldukça ses getiren olay sonrası eski basketbolcu Kerem Tunçeri, ifşacısı fenomen Elif Şen'den şikayetçi olmuştu. Kerem Tunçeri, 8 yıl hapisle yargılanan fenomen Elif Şen’e açtığı davadan vazgeçince dosya düştü.

'ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM'

Kerem Tunçeri, aralarındaki yazışmaları kamuoyuyla paylaşan fenomen Elif Şen'den şikayetçi olmuştu. Savcılıkta ifade veren fenomen, Tunçeri ile 6 ay konuştuklarını söyleyerek "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kendisinden özür diliyorum" demişti.

Yürütülen soruşturma sonunda hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Elif Şen'in mahkemesi sürerken ilginç bir gelişme yaşandı.

PİŞMAN DİYE VAZGEÇTİ

Tunçeri avukatı aracılığıyla Elif Şen'in pişmanlığının farkında olduğunu bu nedenle şikayetinden vazgeçtiğini belirten bir dilekçe sundu.

Mahkeme Tunçeri'nin dilekçesini dikkate alarak davanın düşürülmesine karar verdi.

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