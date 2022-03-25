Gökçe Bahadır'a teklif yağdı! 5 milyon TL'yi kaptı
Geçtiğimiz ay sürpriz şekilde nikah masasına oturan Gökçe Bahadır'a evlilik bereketli geldi. Peş peşe anlaşmalar yapan güzel oyuncu, iki ayrı reklamdan toplam 5 milyon TL kazandı. Gökçe Bahadır, ünlü bir dondurma markasının reklamında rol aldı. Bir mücevher reklamında rol alan Bahadır, son dönemin parlayan ismi oldu.
Oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz ay müzisyen aşkı Emir Ersoy ile nikah masasına oturdu.
"Nikahta keramet vardır" sözünü doğrulayan güzel oyuncu, kısa sürede tam iki reklam anlaşması birden yaptı.
İlk olarak bir mücevher markasının yüzü olan Gökçe Bahadır, bu anlaşmadan 3 milyon TL kazandı.
41 yaşındaki oyuncu, Şubat ayında yaptığı anlaşmadan sonra geçtiğimiz günlerde de bir dondurma markasıyla el sıkıştı.
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