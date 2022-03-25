Gökçe Bahadır’a teklif yağdı! 5 milyon TL’yi kaptı

Konuşulanlara göre Gökçe Bahadır, bu reklamdan da 2 milyon TL'yi cebine koydu. Böylece yeni gelin Gökçe Bahadır, iki aydaki iki anlaşmadan toplam 5 milyon TL kazanmış oldu.

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