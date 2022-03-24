Ümit Besen'in eşine büyük şok! Dolandırıcıların hedefi oldu
Usta şarkıcı Ümit Besen’in eşi Emel Besen, dolandırıcıların hedefi oldu. Emel Besen kendisini avukatlık şirketinden arayarak kargo ücreti adı altında para isteyen kişilerden şikayetçi oldu. Kargo ücretinin ödenmemesi halinde hakkında icra takibi yapılacağı yönünde ısrarla arandığını söyleyen Emel Besen, art niyetli kişilerin tuzağına düşme tehlikesi geçirdiğini belirterek sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.
Ünlü şarkıcı Ümit Besen'in eşi Emel Besen kendisini avukatlık şirketinden arayarak kargo ücreti adı altında para isteyen kişilerden şikayetçi oldu. Olay geçtiğimiz haftalarda meydana geldi. Emel Besen, ikametinde bulunduğu sırada İzmir alan kodlu bir numara tarafından arandı. Hukuk bürosundan aradıklarını söyleyen kişi ünlü şarkıcının eşine borcundan dolayı arandığını söyledi.
'İCRA TAKİBİ AÇACAĞIZ'
Emel Besen'le konuşan kişi, 'Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden bir ürün siparişi verdiğinizi görüyoruz. Ürünün adresinize gönderildiğini ancak teslim edilmediği için ürünün iade edildiğini görüyoruz. Bu nedenle 120 liralık bir kargo bedeli ödemeniz gerekiyor. Aksi takdirde hakkınızda icra takibi başlatacağız' diye konuştu.
'BORCUM YOK ARAMAYIN'
Emel Besen borcu olmadığını belirterek telefonunu kapattı ancak hukuk bürosundan aradığını iddia eden kişiler Besen'in peşini bırakmadı. Bir süre sonra aynı kişiler tekrar arayarak ödeme yapılmadığını gördüklerini gün içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde icra takibi açacaklarını tekrar ettiler. Emel Besen telefondaki kişilere borcu olmadığını söyleyince bu kez 'Borcunuzun olmadığını onaylıyor musunuz?' diye sordu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ünlü şarkıcının eşi 'Onaylıyorum' cevabı verince bu durumun aleyhinde kullanılabileceğini düşünerek soluğu savcılıkta aldı. Telefonla kendisinin dolandırılabileceğini düşünen Emel Besen savcılıkta verdiği ifadesinde, kimseye borcu olmadığını ancak icra takibi yapılacağı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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