Ümit Besen’in eşine büyük şok! Dolandırıcıların hedefi oldu

'İCRA TAKİBİ AÇACAĞIZ'

Emel Besen'le konuşan kişi, 'Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden bir ürün siparişi verdiğinizi görüyoruz. Ürünün adresinize gönderildiğini ancak teslim edilmediği için ürünün iade edildiğini görüyoruz. Bu nedenle 120 liralık bir kargo bedeli ödemeniz gerekiyor. Aksi takdirde hakkınızda icra takibi başlatacağız' diye konuştu.