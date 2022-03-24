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Alişan'dan şaşırtan Buse Varol açıklaması

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.03.2022
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Alişan’dan şaşırtan Buse Varol açıklaması

Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol, mutu günlerine geri döndü. Barışmanın ardından yeni reklam anlaşmaları yapan çift önceki gün bir mobilya mağazasının açılışındaydı. Alişan, ‘Buse Varol’la ikinci baharınızı mı yaşıyorsunuz? yorumuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Alişan, önceki gün eşi Buse Varol'la bir mobilya mağazasının açılışındaydı.

Her ailede olabilecek sorunlar yaşadıklarını ifade eden şarkıcı, "İkinci baharınızı yaşıyorsunuz diyebilir misiniz?" sorusuna "Biz hep bir aradaydık. Bu yüzden ikinci bahar söz konusu değil. Biz hep bahardık" dedi.

Bu arada ikilinin, açılıştan 100 bin TL ücret aldığı iddia edilmişti. Alişan ve Buse Varol, "Krizi fırsata çevirdiler haberleri bizi çok üzüyor" açıklaması yaptı.

Ünlü ikilinin açılışına katıldığı mağazanın sahibi ise "Alişan ile Buse Hanım'ın evlerini baştan sonra yenileyeceğiz" dedi.

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