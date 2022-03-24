Müge Anlı son dakika: Müge Anlı Dursun dede öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Dursun dede zehir olayı son durum ne?
Müge Anlı Dursun dede öldü mü, bulundu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV'nin heyecanla takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Dursun Zehir'in kayıp olayı ilgili gelişmeler merak ediliyor. 71 yaşındaki Dursun Zehir, Rize'de yaşamını sürdürüyordu. İşte, Müge Anlı Dursun dede öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Dursun dede zehir olayı son durum ne?
Müge Anlı Dursun dede öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Dursun dede zehir olayı son durum ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dursun Zehir cinayeti merakla araştırılıyor. İtirafçı bir şahsın 5,5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir hakkında son gelişmeler merak ediliyor. İşte, Müge Anlı Dursun dede öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Dursun dede zehir olayı son durum ne?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, çözümlenemeyen olaylar çözüme kavuşturulmaya devam ediyor.
Son olarak, Trabzon-Rize yolu arasında kaybolan 71 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamazken, torunu Kerim Bekar şüpheli gösterildi.
'ÜZERİNDE ÖLÜM KOKUSU VARDI'
En son sahilde yürüdüğü görülen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı.
Torunu Kerim'in kumar bağımlısı olduğu iddia edilirken, yakın çevre tarafından dedesini para için sıkıştırdığı ileri sürülüyor.
Müge Anlı ve ekibini şüphe rüzgarına sürükleyen olayda, Dursun Zehir'in öldürülüp su kuyusuna atılabileceği de iddialar arasında yer aldı.
Anlı, geçtiğimiz haftalarda ekibini devreye sokup, Trabzon'da bulunan su kuyusunda yayın yaptırdı.
Dursun Zehir'in damadı olay gününü, "Kayınpederim ve dayım Dursun Zehir, Trabzon'un Araklı ilçesinde oturuyordu.
Aynı zamanda hanımı rahatsızdı. Tedavi görmeye başlayınca kızı onu yanına aldı." cümleleriyle anlattı.
Yayınlanan yeni bölümde torun Kerim'in, "En son dedemin evine anahtarla girmiş olabilirim." demesi Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkardı.
Dede'nin evine ne zaman ve nasıl gittin sorusuna "Hatırlamıyorum" yanıtı veren Kerim, ağzından bir şey daha kaçırdı.
"Annemin anahtarını almış olabilirim" diyen Kerim'e, Anlı, "Gizlice mi aldın?" diye sordu. Kerim'in yanıtı "Evet" olunca, neden gizli saklı dedesinin evine girmeye çalıştığı da merak konusu oldu.
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- Müge Anlı son dakika: Müge Anlı Dursun dede öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Dursun dede zehir olayı son durum ne?
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