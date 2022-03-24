İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı’nın arkadaşı İrem Kanan nereli, eşi kim?

MasterChef ve Survivor gibi yapımların önemli isimlerinden birisi olan İrem Kanan, aynı zamanda Acun Medya'nın reklam işbirliği bölümünde de yetkili isimdir.

İrem Kanan, Acun Ilıcalı'nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com'un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden bu yana uzanan bir dostluğu bulunuyor.

İrem Kanan, eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir.