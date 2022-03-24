İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan nereli, eşi kim?
İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı’yı Survivor voleybol karşılaşmalarında yalnız bırakmayan İrem Kanan’ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde süren İrem Kanan’ın hayatı merak ediliyor. İşte, İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan nereli, eşi kim?
İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan nereli, eşi kim? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yarışmacılar ile oynadığı oyunlarda Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmayan İrem Kanan araştırılıyor. Ekran önünde yer almayı fazla tercih etmeyen İrem Kanan özel hayatını da gözlerden uzak yaşıyor. İşte, İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan nereli, eşi kim?
İREM KANAN KİMDİR?
İrem Kanan 1974 yılında dünyaya geldi, aslen Tekirdağ Şarköylü'dür. İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisidir.
MasterChef ve Survivor gibi yapımların önemli isimlerinden birisi olan İrem Kanan, aynı zamanda Acun Medya'nın reklam işbirliği bölümünde de yetkili isimdir.
İrem Kanan, Acun Ilıcalı'nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com'un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden bu yana uzanan bir dostluğu bulunuyor.
İrem Kanan, eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir.
İREM KANAN'IN EŞİ SİNEM ÖZTUFAN KİMDİR?
Sinem Öztufan, 22 Nisan 1980 tarihinde doğdu. 1998 yılında Miss Turkey üçüncüsü olan Öztufan 1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.
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- İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan nereli, eşi kim?
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