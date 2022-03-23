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Demet Evgar hamile mi, eşi kim? Demet Evgar evli mi? Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş kimdir, kaç yaşında?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2022
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Demet Evgar hamile mi, eşi kim? Demet Evgar evli mi? Demet Evgar’ın eşi Levent Babataş kimdir, kaç yaşında?

Demet Evgar hamile mi? Son olarak Alev Alev dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı Levent Babataş ile sürpriz şekilde evlenmişti. Demet Evgar, belirgin karnı ile pozu hayranlarını heyecanlandırırken, internet üzerinde "Demet Evgar hamile mi" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Demet Evgar hamile mi? Demet Evgar evli mi? Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Demet Evgar hamile mi, eşi kim? Geçtiğimiz yıl Can Bonomo ile düet yaparak sosyal medyanın gündemine oturan Demet Evgar, son olarak Alev Alev dizisinde izleyici karşısına çıktı. Instagram'ı aktif kullanan ünlü oyuncu, 6 yıldır aşk yaşadığı Levent Babataş ile sürpriz şekilde evlendiğini duyurmuştu.

Nikah gününden fotoğraflar paylaşan Demet Evgar'ın belirgin karnı ile pozları sonrası hamile olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Hayranlarının ilgi odağı olan Demet Evgar'ın hayat hikayesi de en çok araştırılanlar arasında. Peki, Demet Evgar hamile mi? Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

DEMET EVGAR HAMİLE Mİ?

Hamile olduğu haberlerinin hemen ardından nikah masasına oturan Demet Evgar'ın belirgin karnı ile pozu hayranlarını heyecanlandırdı. 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile evlenen Demet Evgar'ın 3.5 aylık hamile olduğu iddia edildi.

LEVENT BABATAŞ KİMDİR?

Aslen Erzincalı olan Levent Babataş İstanbul'da dünyaya geldi. Yaşı ve hayat hikayesi hakkında pek bir bilgi bulunmayan Babataş, Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde eğitim aldı.

Bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapan Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu var.

Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdürüyor.

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar, 18 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gözlerini açtı. Arnavut kökenli olan Evgar, oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney "Kaç Baba Kaç (It runs in the family)" başlıklı oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı.[2] Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde "Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü"ne layık görüldü.

Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım adlı televizyon dizilerinin yanı sıra Banyo ve Beyza'nın Kadınları isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Rock Müzikalleri"nde rol aldı. 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde "Havar" karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaştı. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynadı.

1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırdı. Özgü Namal'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreliğine bulundu. 2015 yılında Türk sinemasının 100 yıllık geçmişini taçlandırmak ve kutlamak maksadıyla Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonunun destekleri ile düzenlenen "Türk Sinemasının 100. Yılında En İyi İlk On'ları" projesi kapsamında Türk sinema tarihinin en iyi 10 kadın komedi oyuncusundan biri olarak seçilmiştir. 2018 yapımı TV dizisi Avlu ile dikkatleri yeniden üzerine çekti.

OYNADIĞI FİLMLER

2005: Banyo
2006: Beyza'nın Kadınları
2009: Güneşi Gördüm
2009: Yahşi Batı
2010: Vay Arkadaş
2013: Sen Aydınlatırsın Geceyi
2015: Yok Artık!
2016: Kötü Kedi Şerafettin
2017: Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
2017: Aile Arasında
2018: Sofra Sırları
2019: Topal Şükran'ın Maceraları

OYNADIĞI DİZİLER

2000: Yedi Numara
2002: Aslı ile Kerem
2002: Çiçek Taksi
2002: Tatlı Hayat
2003: Yuvam Yıkılmasın
2003: Çınaraltı
2004: Bütün Çocuklarım
2005: Emret Komutanım
2006: Erkekler Ağlamaz
2008-2015: 1 Kadın 1 Erkek
2017: Vatanım Sensin
2018-2019: Avlu
2020-2021: Alev Alev

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