Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi? Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelen Esra Ersoy hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa istismar olayı nedir? Ciciş kardeşler Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi? İşte haberin detayları...

ESRA ERSOY TUTUKLANDI MI?

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Esra Ersoy, mahkemeye çıkarıldı. Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Esra Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi. Esra Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.