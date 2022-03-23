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Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa istismar olayı nedir? Ciciş kardeşler Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa istismar olayı nedir? Ciciş kardeşler Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi?

Esra Ersoy tutuklandı mı? Kamuoyunda "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy'un adı şu sıralar istismar iddiasıyla gündeme geldi. Esra Ersoy'un 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmesinin ardından olayın detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa istismar olayı nedir? Ciciş kardeşler Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi?

Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi? Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelen Esra Ersoy hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa istismar olayı nedir? Ciciş kardeşler Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi? İşte haberin detayları...

ESRA ERSOY TUTUKLANDI MI?

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Esra Ersoy, mahkemeye çıkarıldı. Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Esra Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi. Esra Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

ESRA ERSOY 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR OLAYI NEDİR?

Dava dosyasına göre Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B.'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Ersoy, S.B.'ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi.

Bir süre sonra Ersoy, S.B'.nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle, "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B.'nin şortunu indirerek tacizde bulundu. Bir süre sonra S.B.'nin annesi kapıya geldi. Bu olayın ardından aile suç duyurusunda bulundu.

ESRA ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Gazeticilerin sorularını yanıtlayan Esra Ersoy, "İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise, "Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan" demişti.

"UYANDIĞIMDA ELBİSEMİN ÖNÜ YIRTIKTI"

Ersoy, açıklamasında telefonunu S.B. adlı çocuğun otel odasında şarj edebileceğini söylemesi üzerine odasına gittiğini belirterek, "Telefonum şarj olurken bir sebepten dolayı sızmışım (2 gündür uyumamıştım). Ben uykudayken bu çocuk bir pislik yapmaya çalışmış ki uyandığımda elbisemin önü yırtıktı. Annesine de korkusundan yalan söylemiş, kendi işlediği suçu bana atmış. Kapı çalmış, kapıyı açmamış ben uyandığımda kendi ellerimle kapıyı açıp gittim. Kapıda annesi vardı ve belliydi ki beni sevmeyen biri olduğu aslında. Eline de fırsat geçmiş analı oğullu bana iftira attılar. Allah yukarıda biliyor ki ben masumum, Allah'ım beni bu kabustan uyandır" açıklamasında bulundu.

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