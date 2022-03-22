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Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı aslen nereli ve kaç yaşında?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı aslen nereli ve kaç yaşında?

Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8'de Survivor yarışmasının sonrası gündüz kuşağı yayınlanan Survivor Panorama yorumcuları kadrosuna yeni bir isim katıldı. Daha önce Var Mısın Yok Musun yarışmasından tanıdığımız Kemal Özcanlı, ilerleyen bölümlerde İhsan Tarkan'ın yerine yorumculuk yapacak. İşte, Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı aslen nereli ve kaç yaşında?

Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı aslen nereli ve kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor Panorama yorumculuğundan ayrılan ve Survivor Ekstra programına geçen İhsan Tarkan'ın yerine gelen isim belli oldu. İşte, Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı aslen nereli ve kaç yaşında?

KEMAL ÖZCANLI KİMDİR?

1966 tarihinde dünyaya gelen Kemal Özcanlı, aslen Ordu'ludur. Özcanlı, aynı zamanda sıkı bir Galatasaray taraftarıdır. 'Var Mısın Yok Musun' programı sayesinde şöhret kapılarını aralamış olan isim, ilerleyen zamanda programın sunucusu olmuştur.

Önceki senelerde de Survivor Extra programını Esra Eron ve Furkan Dede ile beraber sunan Kemal Özcanlı, bu yıl 2022 yapımı olan Survivor Panorama programı yorumculuğunu üstlenmekte.

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