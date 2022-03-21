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Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Acun Ilıcalı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Acun Ilıcalı...

Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı bir süre önce konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte, Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Acun Ilıcalı...

Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın birleşme partisine ilişkin Acun Ilıcalı çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu. İşte, Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Acun Ilıcalı...

SURVİVOR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'a ilişkin bir süre önce açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, birleşme partisinin Mart ayının son haftası yapılacağını belirtti.

Ünlü televizyoncunun açıklamasına göre yarışmada hızlı eleme dönemine geçildi. Bu haftadan sonra hızlı eleme sistemi ile birlikte haftada 2 yarışmacı adaya veda edecek. Survivor'da birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Birleşme partisinin Mart ayının son haftası yapılacağı açıklanmasına karşın net bir tarih verilmedi. Birleşme partisinin 26 Mart Cumartesi - 27 Mart Pazar günü yayınlanacağı öngörülüyor.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Survivor 2022'de birleşme partisina katılım için ayrıntılar henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir.

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