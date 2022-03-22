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Eda Taşpınar tatilde aşka geldi! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Eda Taşpınar tatilde aşka geldi! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Uzun süredir Panama'da tatilde olan Eda Taşpınar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. Sosyetik isim gizemli erkek arkadaşını paylaştığı videolara da 'love' (aşk) etiketi koymayı ihmal etmedi.

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