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Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu'nun oynadığı diziler ve filmler nelerdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa’nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu’nun oynadığı diziler ve filmler nelerdir?

Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın bugünkü konuğu Erhan Yazıcıoğlu, yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun hayat hikayesini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan Erhan Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesini yazımızda ele aldık. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu'nun oynadığı diziler ve filmler nelerdir?

Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? TV8'de yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programının bugünkü konuğu Erhan Yazıcıoğlu. Programda yaptığı açıklamalar sonrası Erhan Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu'nun oynadığı diziler ve filmler nelerdir? İşte Erhan Yazıcıoğlu'nun biyografisi...

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Erhan Yazıcıoğlu, 9 Temmuz 1951 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatroya 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda figüran olarak başladı. Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu, gibi tiyatrolarda da konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak görevler aldı. Tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yaptı.

26 yıllık tiyatroculuğun ardından 1990'lı yıllarda "Seç Bakalım" adlı televizyon programında sunuculuk yaparak ün kazandı. 2014-2015 yıllarında Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2000'li yıllarda "Şemsi Paşa Pasajı" ve "Yeter Anne" gibi komedi dizilerinde rol aldı. 1995 yılında troid kanserine yakalandı. Geçirdiği ameliyat sırasında ses tellerinden birini kaybettiği için sekiz ay konuşamayan oyuncu, gördüğü tedaviden sonra tiyatroya döndü. 2011 yılında mide ve ince bağırsağında nükseden tümör nedeniyle tedavi gördü ve sağlığına kavuştu. Hayat öyküsünü anlattığı Kenar Mahallenin Delikanlısı adlı kitabı 2013 yılında yayımladı.

18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Kurumun 100. yılını kutladığı 2014 yılında genel yönetmeni olduğu Şehir Tiyatroları repertuvarına Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunları eklendi. Yazıcıoğlu, Aralık 2015'te Şehir Tiyatroları'ndan istifa etti.

2017 yılında Aşk-ı Memduh adlı aşk-komedi türündeki oyunda rol alan sanatçı, 2019 yılında hayat öyküsünü esprili bir dille anlattığı "Fikrim Firarda" adlı tek kişilik tiyatro ve stand-up gösterisini sahnelemeye başladı.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

* Camdaki Kız - 2022
* Menajerimi Ara - 2020
* Çatı Katı Aşk - 2020
* Kafalar Karışık - 2018
* Karadayı - 2012
* Kayıp - 2007
* Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006 Adnan Arsev
* Şemsi Paşa Pasajı - 2000
* Palavra Aşklar - 1995
* Mavi Mavi - 1985 Ruşen

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

* Bizim Şarkımız : Kürşat Başar - Zeynep Talu Sanat Atölyesi - 2012
* Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
* Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008
* Agzı Çiçekli Adam : Luigi Pirandello - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
* Düğün ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
* Terlik (oyun) : Alan Ayckbourn - Tiyatro İstanbul - 2001
* Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

* Ağrı dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989
* Misafir : Bilgesu Erenus - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
* Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987
* 1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986
* Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987
* Düğün Ya Da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu
* Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
* Tuzak : İstanbul Şehir Tiyatrosu

YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

* Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008
* İlk Göz Agrısı : Feraizcizade M. Şakir - T.Yılmaz Öğüt - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2006
* Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2005
* Altın Küp : Zerrin Akdenizli - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003
* Palyaço Prens : Turgut Yıldız - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1991
* Rüyaların En Güzeli : Hadi Çaman - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1988
* Emek Köy : Engin Noyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1978

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