Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa’nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu’nun oynadığı diziler ve filmler nelerdir?

Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? TV8'de yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programının bugünkü konuğu Erhan Yazıcıoğlu. Programda yaptığı açıklamalar sonrası Erhan Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu'nun oynadığı diziler ve filmler nelerdir? İşte Erhan Yazıcıoğlu'nun biyografisi...

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Erhan Yazıcıoğlu, 9 Temmuz 1951 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatroya 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda figüran olarak başladı. Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu, gibi tiyatrolarda da konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak görevler aldı. Tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yaptı.