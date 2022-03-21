Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. Ünlüler ve gönüllülerden yarışmayı hangi isimin kazandığı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?