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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programI Survivor 2022'de dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yarışmayı takip edenler eleme adayı konusunda araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. Ünlüler ve gönüllülerden yarışmayı hangi isimin kazandığı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesini Gönüllüler takımı 8-4'lük skorla kazandı. Erkekler mücadelesinde ise aynı skorla bu kez Ünlüler takımı mücadeleyi kazandı.

Ünlüler ve Gönüllüler takımında en iyiler mücadelesinde Gönüllüler takımı 3-0'lık skorla kazanmasını bildi ve haftanın ilk dokunulmazlığının sahibi oldu.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oyunun tamamlanmasının ardından konseyde belli olacak. En çok ismi yazılacak olan isim haftanın ilk eleme adayı olacak.

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