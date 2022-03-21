Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programI Survivor 2022'de dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yarışmayı takip edenler eleme adayı konusunda araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. Ünlüler ve gönüllülerden yarışmayı hangi isimin kazandığı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesini Gönüllüler takımı 8-4'lük skorla kazandı. Erkekler mücadelesinde ise aynı skorla bu kez Ünlüler takımı mücadeleyi kazandı.
Ünlüler ve Gönüllüler takımında en iyiler mücadelesinde Gönüllüler takımı 3-0'lık skorla kazanmasını bildi ve haftanın ilk dokunulmazlığının sahibi oldu.
SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oyunun tamamlanmasının ardından konseyde belli olacak. En çok ismi yazılacak olan isim haftanın ilk eleme adayı olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
- TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü ve deyim yoktur?
- Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?
- Doğalgaz yardımları ne zaman verilecek? Mart ve Nisan doğal gaz yardım ödemeleri başladı mı?
- Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrim içi dersin sonunda hangisini fark etmiş bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur?
- EYT için yeni formül! 8 Eylül 1999 öncesi de dahil, 55, 56, 57, 58, 59 yaşında emeklilik! Kısmi, kesintili emeklilik ve süre tamamlaması...
- Apple Store çöktü mü, neden uygulama inmiyor? App Store çalışmıyor mu? "Apple kimliği güncel değil" ne demek?
- Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı günü Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
- TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyası! Yeni ev sahibi olmak ve borcunu kapatmak mümkün! Başvurular başlıyor, 81 ilde...
- Konya ve Amasya'da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı'da Konya ve Amasya'da okullar tatil olacak mı? MEB açıklamaları...
- At yarışı sonuçları sorgulama 🏇 | Canlı TJK TV at yarışı sonuçları ve yarış programı | İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 22 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...