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Barışma bereketli geldi! Alişan ve Buse Varol’a teklif yağdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Barışma bereketli geldi! Alişan ve Buse Varol’a teklif yağdı

2018 yılında evlenen Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde kriz çıkmış, çift boşanma aşamasına gelmişti. Sıkıntıları aşıp barışan çift reklamların aranan yüzü oldu. Gözde ikili bir mobilya firmasının lansmanına katılıp 100 bin TL’yi ceplerine indirecek.

Şubat'ın 6'sında kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ile Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü.

Hatta ikilinin yasal işlemleri başlattığı bile ileri sürülürken; güzel oyuncunun alyansını çıkarması iddiaları güçlendirdi.

Ancak araya giren aile büyükleri, ünlü çifti barıştırdı.

TEKLİF YAĞIYOR

Boşanma süreciyle manşetlerden düşmeyen ikilinin barışması da gündem olunca; Alişan ile Buse Varol, firmaların gözdesi haline geldi.

Yarın Güneşli'deki bir mağazadaki yeni koleksiyon tanıtımına katılacak olan çift, bu reklam ziyareti karşılığında 100 bin TL aldı.

Daha birçok firmadan reklam teklifi alan ikili için "Barışma bereketli geldi" yorumları yapıldı.

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