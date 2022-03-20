Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler arasında kazanan belli oldu. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıkladı...