Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hızlı elemeye geçilen Survivor'da büyük oylama geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Büyük oylamadaki SMS sıralamasına göre Survivor elenen yarışmacı belli oldu. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler arasında kazanan belli oldu. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıkladı...
20 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununun ilk yarışması kadınlar arasında yapıldı. Kadınlar turunu Ünlülüler takımının kazanmasıyla Ünlüler takımı 1-0 öne geçti. Erkekler turunu ise Gönüllüler takımının kazanmasıyla 1-1'lik eşitlik yaşandı. Best Of'a (En iyilere) kalan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, haftanın ilk eleme adayını belirlemek için ada konseyine çıktı. Konseyde yapılan oylamanın sonucunda Ünlüler takımından eleme adayı olarak seçilen isim Mert oldu.
Dün oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımının kazanmasının ardından yapılan konseyda ise 2. eleme adayı belli oldu. Survivor'da 2. eleme Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı oldu.
Bugün yaşanan eleme konseyinin ardından 3. eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Survivor'a veda eden yarışmacı belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
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