Ajda Pekkan servetine servet kattı! Değeri 75 milyona çıktı
Ajda Pekken 2015 yılında aldığı lüks villasını 40 milyon TL'ye satışa çıkarmış, bir türlü satamayınca 25 milyon TL'ye kadar düşürmüştü. Ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı ama bu kez 75 milyon TL değer biçerek...
Ajda Pekkan, Sarıyer'de bulunan ultra lüks villasını 2020 yılında satışa çıkarmıştı. 40 milyon TL'ye satışa çıkarttığı villasını daha sonra 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü satamamıştı.
Takvim'in haberine göre, ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı ama bu kez 75 milyon TL değer biçerek...
Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, yani anlayacağınız ev değerlenince yeniden satma kararı aldı. Pekkan'ın 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ultra lüks villasında yok yok...
Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor. Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev, 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Nevruz'da ne yapılır? 21 Mart Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri...
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı açıklandı mı?
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona El Clasico maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ
- İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? MEB açıklamaları...
- Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...
- Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? Nefes kesen fragman...
- ☃ 21 Mart kar tatili olan iller liste: Yarın hangi illerde okul var, yok? 21 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Sinop, Bartın, Amasya, Zonguldak
- Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Erzurum ve Van'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...