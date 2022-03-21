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Ajda Pekkan servetine servet kattı! Değeri 75 milyona çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Ajda Pekkan servetine servet kattı! Değeri 75 milyona çıktı

Ajda Pekken 2015 yılında aldığı lüks villasını 40 milyon TL'ye satışa çıkarmış, bir türlü satamayınca 25 milyon TL'ye kadar düşürmüştü. Ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı ama bu kez 75 milyon TL değer biçerek...

Ajda Pekkan, Sarıyer'de bulunan ultra lüks villasını 2020 yılında satışa çıkarmıştı. 40 milyon TL'ye satışa çıkarttığı villasını daha sonra 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü satamamıştı.

Takvim'in haberine göre, ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı ama bu kez 75 milyon TL değer biçerek...

Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, yani anlayacağınız ev değerlenince yeniden satma kararı aldı. Pekkan'ın 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ultra lüks villasında yok yok...

Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor. Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev, 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.

Bu arada Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL'ye aldığı villayı 2022 yılında 75 milyon TL'ye yeniden satışa sunarak bir bakıma da servetine servet katıyor...

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