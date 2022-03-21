HaberlerMagazin HaberleriŞubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrim içi dersin sonunda hangisini fark etmiş bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur?
Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrim içi dersin sonunda hangisini fark etmiş bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur?
Giriş Tarihi:
21.03.2022
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrim içi dersin sonunda hangisini fark etmiş bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrim içi dersin sonunda hangisini fark etmiş bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur?