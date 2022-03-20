Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? Nefes kesen fragman...

TEŞKİLAT METE BAŞKAN DİZİDEN AYRILIYOR MU, ÖLDÜ MÜ?

Ekranlarda getirilen fragmanda Yıldırım'ın Mete Başkanı vurduğu ve son sahnede ise ekrana gelen mezar taşında da Mete Başkan'ın adının yazdığı görüldü. Dizinin izleyicileri bu görüntüleri merakla beklerken yayınlanan ilk fragmanda ise Mete Başkan'ın "Teşkilat'a ömrünü vermenin bedeli bu" şeklindeki sözleri dikkat çekmişti. Parçalar bir araya getirildiğinde akıllara ilk olarak ölüm haberi gelirken yeni bölüm yayınlanmadan bu bilgiler netlik kazanmayacak.