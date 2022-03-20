Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? Nefes kesen fragman...
Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta "Mete Başkan" karakterinin yeni bölümde diziye veda edeceği iddia edildi. Bilindiği üzere karaktere Mesut Akusta hayat veriyor. İşte, Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? Nefes kesen fragman...
Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat bu akşam 39. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizide "Mete Başkan" karakterine hayat veren Mesut Akusta'nın diziden ayrılacağı iddia edildi. İşte, Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? Nefes kesen fragman...
TEŞKİLAT METE BAŞKAN DİZİDEN AYRILIYOR MU, ÖLDÜ MÜ?
Ekranlarda getirilen fragmanda Yıldırım'ın Mete Başkanı vurduğu ve son sahnede ise ekrana gelen mezar taşında da Mete Başkan'ın adının yazdığı görüldü. Dizinin izleyicileri bu görüntüleri merakla beklerken yayınlanan ilk fragmanda ise Mete Başkan'ın "Teşkilat'a ömrünü vermenin bedeli bu" şeklindeki sözleri dikkat çekmişti. Parçalar bir araya getirildiğinde akıllara ilk olarak ölüm haberi gelirken yeni bölüm yayınlanmadan bu bilgiler netlik kazanmayacak.
MESUT AKUSTA TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Meta başkan karakterine hayat veren Mesut Akusta'nın dizideki geleceği merakla beklenirken daha önce de sağlık sorunları nedeniyle diziye bir süre ara verdiği akıllara geldi. Yine böyle bir durumun olabileceği ifade edilirken dizinin gidişatına göre senaryo gereği de ayrılabileceği dile getiriliyor.
Tüm bunlar sadece bir söylentiden ibaretken yeni bölüm yayınlanmadan gerçek öğrenilemeyecek.Öte yandan son dönemde Mete başkanın teşkilat dizisindeki görevine daha fazla devam etmek istemediği ve diziden ayrılmayı istediği haberleri sosyal medyada konuşulanlar arasındaydı. Bu sebeple de Mete başkanın vurularak diziden ayrılabileceği ifade edildi..
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- Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? Nefes kesen fragman...
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