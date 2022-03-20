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Emina Jahovic’e soğuk duş! Resti ters tepti: Mustafa Sandal'dan karşı atak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.03.2022
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Emina Jahovic’e soğuk duş! Resti ters tepti: Mustafa Sandal’dan karşı atak

Çocuklarının babası Mustafa Sandal’a nafaka ödemediği iddiasıyla icra davası açan Emina Jahovic’e kötü haber. Musti’nin nafakaları ödediğini belgelemesiyle dava düştü.

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra sürekli dava haberleriyle gündeme gelen Emina Jahovic'e mahkemeden kötü haber geldi.

Eski eşinin toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu söyleyen Sırp şarkıcının iddialarının ardı arkası kesilmeyince Musti, karşı atağa geçmişti.



Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic'in bu resti ters tepti!



Ünlü popçu, eski eşine karşı dava açtı.




Önceki gün İstanbul 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde iki taraf yine karşı karşıya geldi.




Görülen duruşmada son gülen Musti oldu.




Mahkeme heyeti nafaka borcunun ödendiğinin anlaşılmasıyla sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.




"Birikmiş nafaka alacağı" iddiasıyla ilgili Mustafa Sandal'ın durdurma talebini kabul edilmesiyle yakışıklı popçu, Melis Sütşurup'la evlilik hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Mahkemenin kararıyla soğuk bir duş yaşayan Emina Jahovic'in büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.




SON GÜLEN MUSTİ
Mustafa Sandal hakkında birçok iddiada bulunan Jahoviç, karar sonrası büyük hüsrana uğradı.




PARİS'TE KUTLAMA
Sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup'la evlilik hazırlığı yapan Mustafa Sandal karar sonrası Paris'e gitti.

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