Emina Jahovic’e soğuk duş! Resti ters tepti: Mustafa Sandal’dan karşı atak

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra sürekli dava haberleriyle gündeme gelen Emina Jahovic'e mahkemeden kötü haber geldi.

Eski eşinin toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu söyleyen Sırp şarkıcının iddialarının ardı arkası kesilmeyince Musti, karşı atağa geçmişti.