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Uğur Akkuş'la boşanma kararı alan Ebru Şallı'dan flaş hamle

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Uğur Akkuş’la boşanma kararı alan Ebru Şallı’dan flaş hamle

3 yıl önce görkemli bir törenle evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanma kararı aldı. Son dönemde adı haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan Uğur Akkuş’a her şeye rağmen destek olan Şallı, önceki gün Akkuş soyadını sildi.

Magazin dünyasında bir peri masalı daha bitmek üzere. Ebru Şallı, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlendiği Uğur Akkuş'la yollarını ayırma kararı aldı.

Şallı aşkıyla popüler olan ve eski eşiyle yaşadığı polemik yüzünden aylarca magazin gündeminden düşmeyen Uğur Akkuş, daha sonra iş insanı kimliğiyle ön plana çıkmaya çalıştı. Ancak Akkuş'un hakkında uzur süredir konuşulanlar iş insanının itibarını zedeledi.

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Hatta geçtiğimiz günlerde de bir AVM'deki ofisine haciz gittiği de konuşulmuştu.

Tüm bu iddialara rağmen eşinin yanında olan Ebru Şallı, sonunda 'Pes' etti. Güzel sunucu, önceki gün sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırdı. Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı öğrenildi.

2. Sayfa ise haciz memurlarının Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu iddia etti.

BOŞANACAK MI?

Ebru Şallı'nın eşinin adının sürekli haciz olaylarıyla anılmasından sıkıldığı için boşanmakta kararlı olduğu konuşuluyor.

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