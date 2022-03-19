Uğur Akkuş’la boşanma kararı alan Ebru Şallı’dan flaş hamle

Tüm bu iddialara rağmen eşinin yanında olan Ebru Şallı, sonunda 'Pes' etti. Güzel sunucu, önceki gün sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırdı. Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı öğrenildi.