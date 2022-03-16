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Survivor kim elendi, gitti? 16 Mart Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Acun Ilıcalı elenen isimi açıklıyor...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Survivor kim elendi, gitti? 16 Mart Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Acun Ilıcalı elenen isimi açıklıyor...

Survivor kim elendi, gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı tarafından bu hafta adaya veda eden isim açıklanacak. İşte, Survivor kim elendi, gitti? Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Acun Ilıcalı elenen isimi açıklıyor...

Survivor kim elendi, gitti? Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler takımı peş peşe kaybettiği dokunulmazlıkların ardından iki eleme adayı çıkardı. Böylece ünlüler takımından Mert öcal ve Barış Murat Yağcı potada yer aldı. İddialı iki yarışmacının eleme potasında yer alması nedeniyle adaya veda eden isim merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi, gitti? Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Elenen isim bu akşamki bölümün ardından belli olacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI VE İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM...

Salı akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı, hem dokunulmaz olmak hem de iletişim ödülünün sahibi olmak için parkurda karşı karşıya geldi. Haftanın iletişim ödülü ise ailelerden gelen fotoğraflı elektronik postalar oldu.

Kadınlar mücadelesini kazanan ünlüler takımı oldu. Erkekler yarışını gönüllüler aldı ve oyun en iyilere kaldı. Dokunulmaz olan takım gönüllüler!

Oyunu kaybeden ünlüler, peş peşe kaçırdıkları iletişim ödülü sonrası gözyaşlarına boğuldu. Gönüllüler ise karşı takımın bu kadar üzüldüğünü görünce her birine ayrı aryı destek olmaya gayret ettiler.

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