Survivor kim elendi, gitti? 16 Mart Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Acun Ilıcalı elenen isimi açıklıyor...
Survivor kim elendi, gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı tarafından bu hafta adaya veda eden isim açıklanacak. İşte, Survivor kim elendi, gitti? Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Acun Ilıcalı elenen isimi açıklıyor...
Survivor kim elendi, gitti? Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler takımı peş peşe kaybettiği dokunulmazlıkların ardından iki eleme adayı çıkardı. Böylece ünlüler takımından Mert öcal ve Barış Murat Yağcı potada yer aldı. İddialı iki yarışmacının eleme potasında yer alması nedeniyle adaya veda eden isim merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi, gitti? Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi?
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Elenen isim bu akşamki bölümün ardından belli olacak.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI VE İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM...
Salı akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı, hem dokunulmaz olmak hem de iletişim ödülünün sahibi olmak için parkurda karşı karşıya geldi. Haftanın iletişim ödülü ise ailelerden gelen fotoğraflı elektronik postalar oldu.
Kadınlar mücadelesini kazanan ünlüler takımı oldu. Erkekler yarışını gönüllüler aldı ve oyun en iyilere kaldı. Dokunulmaz olan takım gönüllüler!
Oyunu kaybeden ünlüler, peş peşe kaçırdıkları iletişim ödülü sonrası gözyaşlarına boğuldu. Gönüllüler ise karşı takımın bu kadar üzüldüğünü görünce her birine ayrı aryı destek olmaya gayret ettiler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BERAT KANDİLİ MESAJLARI: "Hayırlı Kandiller" Resimli, anlamlı, dualı birbirinden farklı Berat Kandili mesajları ve sözleri...
- Survivor kim elendi, gitti? 16 Mart Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Acun Ilıcalı elenen isimi açıklıyor...
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi son durum ne, açıklandı mı? Ödeme tarihleri...
- Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucuna nasıl, ne zaman niyet edilir?
- İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...
- THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...
- Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
- ❄ 17,18,19 Mart kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar var mı, yok mu? 17 Mart'ta Perşembe okullar tatil mi? Hakkari, Van, Ardahan...
- Ardahan ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Ardahan ve Artvin'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Rize ve Trabzon'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanların kazancı artıyor! Emekli maaşına da etki ediyor! SGK'ya bildirmek gerekiyor