Survivor kim elendi, gitti? 16 Mart Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Acun Ilıcalı elenen isimi açıklıyor...

Survivor kim elendi, gitti? Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler takımı peş peşe kaybettiği dokunulmazlıkların ardından iki eleme adayı çıkardı. Böylece ünlüler takımından Mert öcal ve Barış Murat Yağcı potada yer aldı. İddialı iki yarışmacının eleme potasında yer alması nedeniyle adaya veda eden isim merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi, gitti? Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi?