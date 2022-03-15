Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin’in locası basıldı! Ünlü oyuncu karakolluk oldu

ÜNLÜ OYUNCU ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü oyuncu tarafların arasına girip engel olmaya çalışsa da iddiaya göre Osman A., ünlü oyuncuya yönelik, 'Sen kimsin neden buradasın, seni buraya kim aldı' diyerek saldırgan tavırlar sergiledi. Olay yerine gelen güvenlik duruma müdahale ettikten sonra taraflar karakola götürüldü.