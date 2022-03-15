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Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin’in locası basıldı! Ünlü oyuncu karakolluk oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin’in locası basıldı! Ünlü oyuncu karakolluk oldu

Fanatik Galatasaraylı olan Pelin Öztekin, Galatasaray-Trabzonspor maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte stada gitti. Yan locadaki seyirciyle yaşadıkları tartışma sürerken fanatik taraftar Pelin Öztekin’in bulunduğu locayı bastı. Kavga karakola taşındı. Yan locadaki iş adamının üstüne yürüdüğünü ve kendisine hakaret ettiğini ileri süren Pelin Öztekin, stadyumdan çıkarak karakolun yolunu tuttu.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 23 Ocak günü Seyrantepe Stadyumu'nda oynanan Galatasaray Trabzonspor maçına arkadaşlarıyla birlikte gitti. Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izlediği sırada iddiaya göre yan locadaki iş adamı Osman Altunterim, Öztekin'in arkadaşı iş adamı Kerem Argüden ile, 'Sen nasıl Galatasaraylısın sevinmiyorsun' diyerek tartışmaya başladı.

Yan locadaki iş adamı, Pelin Öztekin ve arkadaşlarının bulunduğu locayı bastı. İki iş adamı arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

ÜNLÜ OYUNCU ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü oyuncu tarafların arasına girip engel olmaya çalışsa da iddiaya göre Osman A., ünlü oyuncuya yönelik, 'Sen kimsin neden buradasın, seni buraya kim aldı' diyerek saldırgan tavırlar sergiledi. Olay yerine gelen güvenlik duruma müdahale ettikten sonra taraflar karakola götürüldü.

Pelin Öztekin kendisini sözlü ve harika ketle şiddet girişiminde bulunan Osman Altunterim'den şikayetçi olurken, Osman Altunterim de kendisinin hakaret ve tehditlere maruz kaldığını ileri sürerek Pelin Öztekin'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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