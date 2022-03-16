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Kardeşlerim’in yıldızı Fadik Sevin Atasoy Broadway’de yarışacak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Kardeşlerim’in yıldızı Fadik Sevin Atasoy Broadway’de yarışacak

atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’de Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, büyük bir başarıya imza atacak. Atasoy kendi yazıp oynadığı, dünya prömiyerini Amerika'da yaptığı tiyatro oyunuyla Broadway’de yarışacak.

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