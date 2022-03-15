Ayrılık sonrası Şeyma Subaşı'na bir şok daha! Mohammed Alsaloussi...
Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, "Düğünümüzü dünya konuşacak" derken ilişkisini sonlandırdı. Sevgilisiyle yeniden barışmak için çaba gösterirken bir şok daha yaşadı. Meedo Subaşı’nı kapının önüne koymakla kalmadı; genç kadına aldığı tüm milyonluk hediyeleri de geri aldı.
Şeyma Subaşı, "Düğünümüzü dünya konuşacak" derken Mohammed Alsaloussi ile ayrıldı. Sevgilisini yeniden barışmak için sürekli arayan Şeyma'nın Mısırlı milyarder tarafından neden terk edildiği de ortaya çıktı.
ABD'deki kız arkadaşlarına "Bu ilişkiden çok sıkıldım" diye dert yanan Şeyma Subaşı'nın bu sözleri, sevgilisinin kulağına gitti.
Kendisiyle ilgili sarf edilen sözlere çok kızan Mohammed Alsaloussi de Şeyma Subaşı'nı kapının önüne koydu.
MİLYONLUK HEDİYELERİ GERİ ALDI
Bununla da kalmadı ve genç kadının Instagram'da sürekli havasını attığı milyonluk hediyelerini de geri aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Son gelişmeler...
- BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU: 3.000 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları...
- Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor 2022? İlk oruç hangi ayda başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler...
- Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor birleşme partisi ayın kaçında?
- Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor hangi yarışmacı elendi? Dokunulmazlık oyunu sonrasında...
- DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ: Doğalgaz 2022 ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi?
- Muş ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Muş ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi...
- 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
- Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında? Ailenin yeni üyesi Reşat nereli? İşte biyografisi...
- Elon Musk Putin olayı nedir? Vladimir Putin, Elon Musk'ın 'teke tek dövüş' meydan okumasına ne yanıt verdi?
- 15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...