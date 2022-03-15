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Ayrılık sonrası Şeyma Subaşı'na bir şok daha! Mohammed Alsaloussi...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Ayrılık sonrası Şeyma Subaşı’na bir şok daha! Mohammed Alsaloussi...

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, "Düğünümüzü dünya konuşacak" derken ilişkisini sonlandırdı. Sevgilisiyle yeniden barışmak için çaba gösterirken bir şok daha yaşadı. Meedo Subaşı’nı kapının önüne koymakla kalmadı; genç kadına aldığı tüm milyonluk hediyeleri de geri aldı.

Şeyma Subaşı, "Düğünümüzü dünya konuşacak" derken Mohammed Alsaloussi ile ayrıldı. Sevgilisini yeniden barışmak için sürekli arayan Şeyma'nın Mısırlı milyarder tarafından neden terk edildiği de ortaya çıktı.

ABD'deki kız arkadaşlarına "Bu ilişkiden çok sıkıldım" diye dert yanan Şeyma Subaşı'nın bu sözleri, sevgilisinin kulağına gitti.

Kendisiyle ilgili sarf edilen sözlere çok kızan Mohammed Alsaloussi de Şeyma Subaşı'nı kapının önüne koydu.

MİLYONLUK HEDİYELERİ GERİ ALDI

Bununla da kalmadı ve genç kadının Instagram'da sürekli havasını attığı milyonluk hediyelerini de geri aldı.

Bu hediyeler arasında 998 bin dolarlık Harry Winston marka tek taş yüzük, 22 bin dolarlık Bulgari bilezik, yaklaşık 2 buçuk milyonluk Patek Philippe marka saat ve yaklaşık 2 milyonluk pırlanta kolye bulunuyor.

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