Justin Bieber’ın eşi Hailey Baldwin öldü mü? Hailey Baldwin kimdir, kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

Daha sonra Baldwin, süper model Rosie Huntington-Whiteley ile birlikte bir UGG ayakkabı kampanyası için fotoğraflandı ve çekildi. Baldwin, Joan Smalls ile birlikte Karl Lagerfeld'in Kuzey Amerika'da "Paris'ten Sevgi" başlıklı sınırlı sayıda üretim hattının yüzüdür. Baldwin ayrıca Glamour Magazine ve Italian Vogue için editörlüklerde yer aldı. Eylül ayında, New York Moda Haftası'nda Tommy Hilfiger, Prabal Gurung, Jeremy Scott, Tory Burch ve Matty Bovan için yürüdü. Daha sonra Londra'ya gitti ve Stradivarius'ta Londra öncesi Moda Haftası Partisi'ne ev sahipliği yaptı ve Julien Macdonald moda şovu için yürüdü, sonra Milano'da Dolce & Gabbana için yürüdü ve Paris'te de Elie Saab için yürüdü. Baldwin ayrıca Prabal Gurung'un sportif giyim koleksiyonu için reklamlarda yer aldı. Daha sonra Guess'in tatil koleksiyonu ve Avustralya etiketi Sass & bide için kampanyalarda yer aldı. Kasım 2016'da Baldwin, Harper's Bazaar'ın Avustralya baskısının kapağındaydı ve bir Fransız Elle başyazısında yer aldı.