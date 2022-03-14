İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı 'semt oturuşu' pozuyla alay konusu oldu
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrılan Şeyma Subaşı, Miami'den İstanbul'a döndü. Lüks hayatına veda eden Subaşı'nın İstanbul’daki bu ‘semt oturuşu’, sosyal medyayı salladı.
Yaşadığı ilişkilerle adı 'zengin erkek avcısı'na çıkan Şeyma Subaşı'nın son ilişkisi, hüsranla bitti.
Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi tarafından terk edilen genç kadın, Miami'deki lüks hayatına veda edip İstanbul'a döndü.
Sevgilisi sayesinde hep güneşli günler gören Şeyma, bu kez İstanbul'daki kara teslim oldu. Etiler'deki mahallesinde semt oturuşu pozu veren Şeyma Subaşı, alay konusu oldu.
Şeyma Subaşı'nın arkasında görünen duvar yazısını değiştiren sosyal medya kullanıcıları, buraya esprili yazıları photoshop'layarak buraya "Parasız erkeği, sadece anneleri sever", "Aşk laftır, paralı erkek şarttır" gibi cümleler yazdı.
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