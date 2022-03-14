Buket Dereoğlu kimdir? Bizimkiler'in Cafer'i Ercan Yazgan'ın kızı Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli?
Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Buket Dereoğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Programda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Dereoğlu, 90'lı yılların popüler dizilerinde tanınmıştır. Peki, Buket Dereoğlu kimdir? Bizimkiler'in Cafer'i Ercan Yazgan'ın kızı Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Buket Dereoğlu hakkında merak edilenler...
Buket Dereoğlu kimdir? Alişan ile Hayata Gülümse programına katılan Buket Dereoğlu, bir zamanların popüler dizisi Bizimkiler'de rol almıştır. Programda manevi babası Ercan Yazgan ile anılarını anlatan Buket Dereoğlu'nun hayat hikayesi gündeme geldi. Peki, Buket Dereoğlu kimdir? Bizimkiler'in Cafer'i Ercan Yazgan'ın kızı Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Buket Dereoğlu'nun biyografisi...
BUKET DEREOĞLU KİMDİR?
Selin Buket Dereoğlu, 30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Dereoğlu'nun annesi ve babası küçük yaşta boşandı. Annesi tiyatro sahibi İdil Yazgan daha sonra ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı. Ünlü sanatçı aynı zamanda ünlü oyuncu Ercan Yazgan'ın da manevi kızıdır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvar bölümü mezunu olan Buket Dereoğlu, ilk oyunculuğuna "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatrolarda oynadı.
1989 yılında başlayan ve tam 13 yıl devam eden Bizimkiler dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi usta oyuncularla birlikte aynı yapımda rol aldı.
İki evlilik yapan Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi. 2 yılın ardından çift boşandı. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. Ünlü oyuncunun ikinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.
BUKET DEREOĞLU DİZİ VE FİLMLERİ
* 1990-2002 Bizimkiler - Sekreter Demet
* 1993 Cümbüş Sokak - Helga
* 1995 Çiçek Taksi - Elizabeth
* 1996 Ağustos Bönceklerini Unutma
* 1996-1997 Oğlum Adam Olacak - Aktris-Öğretmen
* 1996 Tatlı Kaçıklar - Aysu
* Cümbüşiye - Helga
* 2000 Yarı Şaka Yarı Ciddi
* Yasemince 2000
* 2001 Tuzu Kurular
* 2003 Ömerçip - Kötü Teyze Jale
* 2004 Cennet Mahallesi (Saliha 1-13)
* Dayı
* En İyi Arkadaşım - Sıfırcı
* 2006-2008 Arka Sokaklar - Selin 1. Sezon
* 2006 Avrupa Yakası
* 2007 Gemilerde Talim Var
* 2007 Californication (Camilla Luddington Seslendirmesi
* 2008 Görgüsüzler - Saliha
* Pulsar - Nermin Bilgiç
* 2009 Çılgın Kanal - Deniz
* Papatyam - Yasemin
* 2011 Artı 18
* Müziklerin Efendisi
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- Buket Dereoğlu kimdir? Bizimkiler'in Cafer'i Ercan Yazgan'ın kızı Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli?
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