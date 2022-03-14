Buket Dereoğlu kimdir? Alişan ile Hayata Gülümse programına katılan Buket Dereoğlu, bir zamanların popüler dizisi Bizimkiler'de rol almıştır. Programda manevi babası Ercan Yazgan ile anılarını anlatan Buket Dereoğlu'nun hayat hikayesi gündeme geldi. Peki, Buket Dereoğlu kimdir? Bizimkiler'in Cafer'i Ercan Yazgan'ın kızı Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Buket Dereoğlu'nun biyografisi...

BUKET DEREOĞLU KİMDİR?

Selin Buket Dereoğlu, 30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Dereoğlu'nun annesi ve babası küçük yaşta boşandı. Annesi tiyatro sahibi İdil Yazgan daha sonra ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı. Ünlü sanatçı aynı zamanda ünlü oyuncu Ercan Yazgan'ın da manevi kızıdır.